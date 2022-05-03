БРЮССЕЛЬ, 3 мая — ПРЙАМ. Представитель бельгийской таможенной службы сообщил РИА Новости, что в настоящее время в портах страны находятся 2980 контейнеров и 4876 автомобилей, предназначенных для РФ. По его словам, они проходят проверку или оказались заблокированными из-за европейских санкций. МИД Венгрии объяснило отказ от санкций в отношении нефти и газа из России

Он также добавил, что 876 авто были задержаны. Речь идет о дорогих машинах, стоимость которых превышает 50 тысяч евро и экспорт которых из Евросоюза в РФ запрещен в рамках антироссийских санкций союза.

Собеседник агентства рассказал и о дальнейшей судьбе этих товаров. По его словам, они смогут покинуть бельгийские порты, как только будет определен новый пункт их назначения. "Предназначенные для России грузы, которые были отправлены из страны-поставщика до вступления санкций в силу, но прибывшие в Бельгию, когда ограничения уже начали действовать, остаются заблокированными в бельгийских портах до тех пор, пока не будет выбрана новая страна назначения", — сказал он.