БРЮССЕЛЬ, 3 мая — ПРАЙМ. Согласно проекту резолюции Европарламента, которую планируется принять в ходе стартовавшей в понедельник в Страсбурге майской сессии ЕП, авиакомпании ЕС серьезно пострадали от европейских санкций против РФ, авиационный сектор столкнулся с ростом операционных расходов. Отмечается, что сочетание антироссийских санкций и закрытия авиасообщения вынуждает авиакомпании перестраивать маршруты и отменять рейсы.

В документе сказано, что максимально необходимое увеличение маршрута для самолетов, чтобы облететь воздушное пространство РФ и Белоруссии, составляет от трех до четырех часов в один конец. Это приводит к проблемам с дозаправкой, более длинному рабочему дню экипажа, что не предусмотрено в правилах ЕС.

В ЕП отметили и возможные перебои с поставками в ближайшем будущем титана, главными производителями которого являются Россия и Украина. Депутаты напомнили, что этот металл используется в производстве самолетов.

ЕП также призывает Еврокомиссию подготовить оценку и при необходимости представить стратегию поддержки авиакомпаний Евросоюза и работников, "пострадавших сначала от пандемии коронавируса, а теперь от запретов на пролет через Россию и Белоруссию, высоких цен на топливо и падающего спроса".

Резолюции ЕП не являются обязательными к исполнению, но европейские страны прислушиваются к мнению евродепутатов.