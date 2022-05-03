БРЮССЕЛЬ, 3 мая — ПРАЙМ. Согласно проекту резолюции Европарламента, которую депутаты планируют принять в ходе начавшейся в понедельник в Страсбурге пленарной сессии, Россию призывают вернуть перерегистрированные ранее в российском реестре гражданские самолеты "законным владельцам". В Европарламенте признали вред санкций против России для авиакомпаний ЕС

В документе сказано, что РФ "в нарушение международных правил гражданской авиации (Чикагская конвенция — ред.) приняла закон, направленный на принуждение к перерегистрации самолетов, взятых в лизинг у зарубежных компаний, в российском реестре".

"Самолеты должны быть возвращены их законным владельцам", — отмечается в проекте.

Депутаты подчеркнули, что "российские власти сами будут нести ответственность за создание опасности для жизни своих граждан, если разрешат летать таким самолетам в своем воздушном пространстве, не имея при этом возможности гарантировать все требования безопасности".

ЕП также заявляет, что "приветствует решение Европейской комиссии включить российские авиакомпании в список запрещенных в ЕС".

Резолюции ЕП не являются обязательными к исполнению, но европейские страны прислушиваются к мнению евродепутатов.