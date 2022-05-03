МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Росавиация выпустила заявление, в котором указала, что вопрос лизинга самолетов российских авиакомпаний нужно решать в рамках заключенных коммерческих контрактов. Европарламент призывает Россию вернуть самолеты "законным владельцам"

Ведомство отметило, что Европарламенту следует содействовать исполнению положений контрактов лизинга воздушных судов и не поддерживать незаконных санкционных мер в нарушение международного права и Чикагской конвенции.

По мнению Росавиации, законодательное регулирование регистрации воздушных судов в национальном реестре в России в полной мере соответствует требованиям Чикагской конвенции и не принуждает российских эксплуатантов.

Также сообщается, что перерегистрация самолетов в госреестре воздушных судов России не влечёт за собой снижения уровня безопасности полетов, который находится на постоянном контроле авиационных властей России.