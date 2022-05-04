МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Объем мировых пассажирских авиаперевозок в марте увеличился на 76% в годовом выражении после февральского роста на 115,9%, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Объем грузовых авиаперевозок в мире сильно снизился в марте

Объем только международных пассажирских авиаперевозок в марте подскочил на 285,3%, внутренних — на 11,7%.

Согласно данным IATA, самый сильный рост в годовом выражении наблюдался в Европе (246,9%) и на Ближнем Востоке (221,1%), показатель также вырос в странах Латинской Америки (на 119,8%), Северной Америки (96,5%) и Африки (76,4%). Снижение при этом пришлось на Азиатско-Тихоокеанский регион (-17,9%).

IATA отмечает, что не обладает достаточными данными по пассажирским перевозкам в РФ.

"Поскольку барьеры для путешествий сходят на нет в большинстве мест, мы видим, что рост накопленного спроса наконец был удовлетворен. К сожалению, мы также наблюдаем длительные задержки во многих аэропортах из-за недостаточных ресурсов для работы с растущим числом пассажиров", — приводятся в релизе слова главы IATA Вилли Уолша (Willie Walsh). Глава организации считает, что проблема в срочном порядке должна быть решена.