Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центра России
Росавиация: ограничение полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлено до 13 мая
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 13 мая, сообщает Росавиация.
"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 13 мая 2022 года 03.45 по московскому времени", — говорится в сообщении.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты РФ работают штатно.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.