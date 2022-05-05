МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 13 мая, сообщает Росавиация. Объем международных пассажирских авиаперевозок в марте вырос на 285,3%

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 13 мая 2022 года 03.45 по московскому времени", — говорится в сообщении.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты РФ работают штатно.

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.