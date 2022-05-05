МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW) в первом квартале 2022 года выросла в 3,6 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 10,185 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. Чистая прибыль AB InBev сократилась в первом квартале

Разводненная прибыль на акцию составила 15,33 евро против 4,26 евро в январе-марте 2021 года. Выручка по итогам квартала выросла на 16,3% — до 31,142 миллиарда евро.

Объем продаж компании в январе-марте уменьшился на 6,2% — до 596 907 машин.

Продажи автомобилей марки BMW уменьшились на 7,3% — до 519 796 машин. Продажи Mini увеличились на 1,1% — до 75 487 машин, а Rolls-Royce – на 17,7%, до 1624 штук. При этом продажи электромобилей увеличились на 27,7% — до 89 669 штук.

Компания отмечает, что ситуация с дефицитом полупроводников вряд ли улучшится до конца второй половины 2022 года. BMW также сообщает, что риски возникновения перебоев в цепочке поставок из-за этого сохранятся.

Автоконцерн BMW производит автомобили марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклы, а также двигатели. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене.