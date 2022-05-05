МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Ресторанный холдинг AmRest не смог продать инвестфонду "ВТБ Капитал" свое российское подразделение, управляющее 267 заведениями KFC и Pizza Hut, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Разработчик ПО TeamViewer покидает Россию и Белоруссию

AmRest Group в начале марта вслед за владеющей KFC и Pizza Hut Yum! Brands сообщила о временной приостановке работы этих брендов на территории России. Но заведения компании по-прежнему работают, говорит собеседник издания, близкий к холдингу.

По информации газеты, договоренность о покупке инвестфондом "ВТБ Капитал" российского подразделения ресторанной группы AmRest была достигнута еще до начала спецоперации РФ на Украине. Однако AmRest отказалась от сделки из-за санкций Евросоюза против ВТБ. Компании из ЕС не могут совершать сделки по продаже активов подсанкционным компаниям. Теперь AmRest ищет новых покупателей, сообщил изданию один из рестораторов Петербурга, получивший предложение о покупке.

Бизнес AmRest в РФ в начале 2022 года мог стоить 5–6 миллиардов рублей, но сейчас из-за кризиса эта сумма меньше на 30%, а с учетом рисков отзыва франшизы — на 50%, оценил гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров.

AmRest — один из крупнейших ресторанных холдингов в Европе, основан в Польше, в 2017 году штаб-квартира была переведена в Испанию. В РФ управляет 267 заведениями под брендами KFC и Pizza Hut.