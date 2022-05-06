МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. "Аэрофлот" сообщил о запуске с 20 мая прямых рейсов из Москвы в столицу Узбекистана Ташкент. "Аэрофлот" завершит листинг депозитарных расписок на Франкфуртской бирже

Ежедневные рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330, уточнила компания. Начало полётов запланировано на 20 мая.

Рейсы из Москвы в Ташкент, таким образом, дополнят маршрутную сеть группы "Аэрофлот" в города Узбекистана, которая уже включает в себя полёты из Москвы в Ургенч, Бухару и Самарканд.

"В связи с запуском прямых рейсов "Аэрофлота" из Москвы с 21 мая отменены рейсы из Сочи в Ташкент, выполняемые авиакомпанией "Россия". Пассажиры будут переоформлены на рейсы из Москвы", — заявила компания.