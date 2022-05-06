"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Москвы в Ташкент в мае
"Аэрофлот": ежедневные прямые рейсы Москва-Ташкент стартуют 20 мая
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. "Аэрофлот" сообщил о запуске с 20 мая прямых рейсов из Москвы в столицу Узбекистана Ташкент.
Ежедневные рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330, уточнила компания. Начало полётов запланировано на 20 мая.
Рейсы из Москвы в Ташкент, таким образом, дополнят маршрутную сеть группы "Аэрофлот" в города Узбекистана, которая уже включает в себя полёты из Москвы в Ургенч, Бухару и Самарканд.
"В связи с запуском прямых рейсов "Аэрофлота" из Москвы с 21 мая отменены рейсы из Сочи в Ташкент, выполняемые авиакомпанией "Россия". Пассажиры будут переоформлены на рейсы из Москвы", — заявила компания.