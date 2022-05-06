МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Введение параллельного импорта поможет поддерживать автомобили россиян в исправном состоянии, учитывая сегодняшний дефицит запчастей и комплектующих, и как следствие — обеспечивать безопасность дорожного движения в стране, заявил РИА Новости президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Вячеслав Зубарев. Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта в Россию

"Сегодня, в условиях нарушенных логистических цепочек и, как следствие, дефицита запчастей и комплектующих, наши клиенты не могут оперативно отремонтировать свой автомобиль. Поэтому мы считаем, что введение параллельного импорта необходимо как своевременная мера, вызванная чрезвычайной ситуацией на рынке, необходимостью поддерживать автомобили клиентов в исправном состоянии и, следовательно, обеспечивать безопасность дорожного движения", — сказал он.

Минпромторг РФ утвердил перечень товаров для параллельного импорта. В пятницу он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В список в числе прочего вошли как автокомпоненты, необходимые для производства машин в стране, так и сами автомобили и запчасти к ним.

В перечень вошли: Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, General Motors, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Mitsubishi, Renault, Tesla, Linkoln, Hummer, Rover, Mercedes-benz, Daimler, Maybach, BMW, MINI, Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche, Toyota, Lexus, Lamborghini, Ferrari, MAN, Scania, Isuzu, Maserati, Aston Martin, Subaru, Suzuki, Honda, Infiniti, Nissan, Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Mack Trucks, Volvo, Daf Trucks, Rolls-Royce и Bugatti.

Как отмечал глава Минпромторга Денис Мантуров, перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.

В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список — прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта — мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.