МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Финская компания Kemira, поставлявшая в Россию реагенты для отбеливания бумаги, покидает российский рынок, сообщила компания. Премьер-министр Финляндии высказала мнение о дружбе с Китаем

"Kemira уходит с российского рынка и прекращает местные операции", — говорится в релизе.

Компания уточнила, что полное завершение процесса ухода займет некоторое время. В России у нее было 45 сотрудников. Производство Kemira сосредоточено на целлюлозно-бумажной, водоочистной и энергетической промышленности. По итогам прошлого года на российский рынок приходилось около 3% общей выручки компании. При этом основное внимание уделялось целлюлозно-бумажному сектору.

В марте ряд российских производителей бумаги столкнулся с дефицитом реагентов, необходимых для производства. Kemira поставляла основную часть реагентов отбеливания бумаги для них.

Руководитель группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова говорила тогда РИА Новости, что в РФ есть предприятия, производящие такой реагент, однако их мощностей в настоящий момент не хватает "для замещения выпавших из цепочки финских производителей".