МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Shell в ближайшие дни остановит работу своих АЗС в России и завода по производству смазочных материалов в Тверской области для обеспечения их продажи новому владельцу, сообщил генеральный директор "Шелл Нефть" Cергей Стародубцев. Эксперт высказался на счет рисков параллельного импорта

"Для обеспечения продажи компании "Шелл Нефть" новому владельцу работа АЗС "Шелл" и завода по производству смазочных материалов будет временно приостановлена в ближайшие дни. Ключевым приоритетом для "Шелл" остается безопасность наших сотрудников и производственных процессов, сохранение рабочих мест и соблюдение требований российского законодательства", — приведены слова Стародубцева в сообщении Shell.

Shell ведет переговоры по продаже компании "Шелл Нефть", владеющей сетью АЗС и заводом по производству смазочных материалов, подтвердил Стародубцев. По данным Forbes, среди потенциальных покупателей — "Лукойл", но переговоры еще идут, сделка не подписана. По словам собеседника издания, Shell продает все заправки вместе с персоналом с условием, что сотрудникам будут платить текущие зарплаты до конца года.

Shell владеет более 370 АЗС в 28 городах России. Часть из них принадлежит самой компании, некоторые работают по франшизе.

Завод смазочных материалов в Торжке был открыт концерном Shell в октябре 2012 года. Завод выпускает широкую линейку смазочных материалов, включая моторные масла, масла для судовых двигателей, промышленные смазочные материалы, гидравлические и трансмиссионные масла. Летом 2021 года началось расширение его мощности до 300 миллионов литров продукции в год.

В связи со спецоперацией РФ на Украине Shell в конце февраля объявила, что выйдет из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратит участие в проекте "Северный поток 2". Позднее компания также заявила о том, что закроет все свои АЗС в России и прекратит производство смазочных материалов.