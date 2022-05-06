Shell в ближайшие дни остановит работу своих АЗС в России для их продажи новому владельцу
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Shell в ближайшие дни остановит работу своих АЗС в России и завода по производству смазочных материалов в Тверской области для обеспечения их продажи новому владельцу, сообщил генеральный директор "Шелл Нефть" Cергей Стародубцев.
"Для обеспечения продажи компании "Шелл Нефть" новому владельцу работа АЗС "Шелл" и завода по производству смазочных материалов будет временно приостановлена в ближайшие дни. Ключевым приоритетом для "Шелл" остается безопасность наших сотрудников и производственных процессов, сохранение рабочих мест и соблюдение требований российского законодательства", — приведены слова Стародубцева в сообщении Shell.
Shell ведет переговоры по продаже компании "Шелл Нефть", владеющей сетью АЗС и заводом по производству смазочных материалов, подтвердил Стародубцев. По данным Forbes, среди потенциальных покупателей — "Лукойл", но переговоры еще идут, сделка не подписана. По словам собеседника издания, Shell продает все заправки вместе с персоналом с условием, что сотрудникам будут платить текущие зарплаты до конца года.
Shell владеет более 370 АЗС в 28 городах России. Часть из них принадлежит самой компании, некоторые работают по франшизе.
Завод смазочных материалов в Торжке был открыт концерном Shell в октябре 2012 года. Завод выпускает широкую линейку смазочных материалов, включая моторные масла, масла для судовых двигателей, промышленные смазочные материалы, гидравлические и трансмиссионные масла. Летом 2021 года началось расширение его мощности до 300 миллионов литров продукции в год.
В связи со спецоперацией РФ на Украине Shell в конце февраля объявила, что выйдет из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратит участие в проекте "Северный поток 2". Позднее компания также заявила о том, что закроет все свои АЗС в России и прекратит производство смазочных материалов.
https://1prime.ru/business/20220506/836843133.html