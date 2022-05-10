БРЮССЕЛЬ, 10 мая — ПРАЙМ. Шоколадная фабрика Ferrero, временно закрытая из-за ряда случаев сальмонеллеза в странах ЕС, может возобновить работу 13 июня после завершения соответствующих работ, сообщила официальный представитель производителя Анн Эдвардс. СМИ узнали о планах Netflix представить более дешевую версию сервиса

"На данный момент были приняты все меры для урегулирования этой проблемы", — сказала представитель компании бельгийскому телеканалу RTBF.

По ее словам, не менее тысячи сотрудников фабрики были задействованы в очистке всей цепочки производства, порядка 300 метров труб было заменено.

Восьмого апреля агентство продовольственной безопасности Бельгии приостановило работу шоколадной фабрики Ferrero в городе Арлон, где производилась продукция линии Kinder, из-за десятков случаев сальмонеллеза. Бельгийские власти установили прямую связь заражений сальмонеллёзом с производством на данной фабрике.

Уже произведенная продукция была отозвана из магазинов. Речь идет о такой продукции, как Kinder Surprise, Kinder Surprise Maxi, Kinder Mini Eggs и Schoko-bons.