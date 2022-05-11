МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Французский концерн Alstom по итогам 2021-2022 финансового года, завершившегося 31 марта, получил чистый убыток в 581 миллион евро против прибыли в 247 миллионов годом ранее, сообщается в финансовой отчетности компании. Западные банки готовятся нести существенные убытки

В то же время выручка увеличилась в 1,8 раза, составив 14,471 миллиарда евро. Объем полученных заказов подскочил в 2 раза, до 19,262 миллиарда евро.

"Благодаря очень позитивному рынку в 2021-2022 фингоду группа зафиксировала высокий объем заказов, отражающий ее возросшую динамику, со значительными успехами в Европе, Латинской Америке, на Тайване и Австралии. Несмотря на краткосрочные трудности, связанные с макроэкономической и геополитической ситуацией в 2022-2023 годах, компания по-прежнему полностью привержена достижению своих целей на 2025 год", — говорится в релизе.

Акции компании дорожают на 2%.