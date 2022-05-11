МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Крупнейшая компания по розничной торговле обувью в Центральной Европе CCC и Шведский бренд мужской и женской обуви Vagabond прекратили свою работу на территории РФ, сообщил корреспондент РИА Новости. BMW отзывает в России 866 кроссоверов X1 и X2

"В связи с введенными санкциями и ограничениями работа нашего сайта и розничных магазинов временно приостановлена. Период возврата товаров будет расширен после возобновления работы розничной сети", — говорится на российском сайте Vagabond.

В случае же с CCC, при переходе на русскоязычную версию сайта компании появляется сообщение о том, что интернет-магазин прекратил свою работу в стране, но ранее оформленные заказы будут доставлены.

Компания Vagabond — шведский бренд обуви с собственным производством, который появился в 1973 году. Ее главный офис расположен в Варберге, а также в Стокгольме, Хельсинки, Москве и Нью-Йорке.

CCC Group — польский бренд обуви. Продукция, продаваемая компанией, также включает в себя сумки, косметику и галантерейные товары, аксессуары и аксессуары для велосипедистов. На российском рынке офлайн-продажи осуществляет компания CCC Russia Sp с зарегистрированным офисом в Москве.