МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. В сфере строительства и ремонта дорог проблемы из-за санкций могут возникнуть через несколько лет, а в этом году их не будет, рассказал в эфире радио Sputnik член общественного совета при министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, эксперт транспортной отрасли Андрей Мухортиков. Мишустин призвал не сбавлять темпы развития транспортной инфраструктуры

По его словам, у российских производителей есть время для того, чтобы наладить выпуск той техники, которая раньше ввозилась из западных стран.

"Если говорить о перспективе дорожных работ в России на несколько лет вперед, то здесь нужно будет подумать. Особенно есть вопросы к спецтехнике. По многим направлениям у нас нет производства нужных машин или их производят в ничтожных количествах. Но у нас есть время, чтобы использовать возможности для импортозамещения. Раньше отечественным производителям было сложно конкурировать с западными компаниями, а теперь этого нет. Кроме того, по многим направлениям мы можем начать закупать технику в Китае или Южной Корее", – считает Мухортиков.

Он заверил, что в этом году антироссийские санкции не повлияют на работы по ремонту дорог и строительству новых трасс, которые в России обычно в больших масштабах начинаются весной и в первой половине лета.

По словам эксперта, "дорожники" готовы к трудностям.

"На текущее строительство, реконструкцию и ремонт дорог все эти рестрикции или односторонние дискриминационные ограничения в отношении России не повлияют. У нас дорожной техники в предыдущие годы было закуплено много, она эксплуатируется до сих пор. Материалы и технологии для строительства и ремонта дорог либо отечественные, либо их производство давно локализовано. Здесь я бы каких-то проблем не ожидал", – отметил он.