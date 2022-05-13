МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Финский производитель продуктов питания Raisio, владеющий брендом Nordic, сообщил о продаже своего бизнеса в России за 1,5 миллиона евро российской компании Copacker Agro Ltd. Финский Fortum уходит с российского рынка

О покупке Raisio Copacker Agro Ltd. было объявлено в конце апреля. В пресс-релизе компании говорится, что сделка с Copacker Agro завершена и зарегистрирована российскими властями 12 мая 2022 года. "Общая стоимость продажи составила 1,5 миллиона евро", — заявили представители Raisio.

В Raisio также подчеркнули, что компания зафиксирует убыток от продажи потребительского бизнеса в России в размере около 3,6 миллиона евро.