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https://1prime.ru/business/20220513/836888050.html
Производитель бумаги SvetoCopy уходит из России
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Производитель бумаги SvetoCopy — американская компания Sylvamo — заявил об уходе из России. Компания ведет переговоры о продаже своего бизнеса в РФ и планирует завершить процесс в... ПРАЙМ, 13.05.2022
бизнес, новости, россия, санкции против рф, офисная бумага
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Производитель бумаги SvetoCopy — американская компания Sylvamo — заявил об уходе из России.
Компания ведет переговоры о продаже своего бизнеса в РФ и планирует завершить процесс в кратчайшие сроки, говорится в релизе. Однако для этого необходимо одобрение совета директоров и разрешение властей.
"Мы приняли решение покинуть Россию. Мы делаем это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса", — говорится в сообщении.