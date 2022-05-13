МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Производитель бумаги SvetoCopy — американская компания Sylvamo — заявил об уходе из России. Республика Коми представила альтернативу "Кока Коле"

Компания ведет переговоры о продаже своего бизнеса в РФ и планирует завершить процесс в кратчайшие сроки, говорится в релизе. Однако для этого необходимо одобрение совета директоров и разрешение властей.

"Мы приняли решение покинуть Россию. Мы делаем это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса", — говорится в сообщении.