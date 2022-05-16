МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Организация "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) обратилась с просьбой не учитывать изменения в правах собственности, связанные с продажей бизнеса в РФ финской кофейной компании Paulig топ-менеджеру компании Milagro, говорится в письме в адрес ФАС и ФНС России, а также Генпрокуратуры и Минфина РФ (есть в распоряжении РИА Новости). FT: UniCredit и Citigroup ведут переговоры по продаже бизнеса в России

"Просим вас принять имеющиеся в ваших полномочиях соответствующие меры, направленные на восстановление законных интересов государства и граждан, включая меры по отмене (аннулировании) решения о внесении в ЕГРЮЛ изменений, касающихся сведений об ООО "Паулиг Рус" (ООО "Филфудс")", — говорится в письме.

Paulig 7 марта сообщила о намерении покинуть рынок РФ, а в начале мая завершила продажу бизнеса в России. Уход предполагал продажу акций ООО "Паулиг Рус" "частному инвестору" Викасу Сои: указывалось, что ему перейдет подразделение, в том числе кофеобжарочный завод в Твери, но не бренды и рецептура.

В ОПИ считают, что договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Паулиг Рус" "нарушает требования нормативного правового акта" и заключен "с целью прикрыть договор купли-продажи недвижимого имущества – кофеобжарочного предприятия", а владение долей в уставном капитале сводится к управлению имуществом, без возможности выпускать кофе этой марки с присущими ему потребительскими свойствами, и потребители в случае обнаружения недостатков товара не смогут заменить его товаром той же марки, поскольку предприятие продано без права на бренды.

Кроме того, покупатель — не просто инвестор, а управляющий директор прямого конкурента Paulig — кофейной компании Milagro Beverage Company, говорится в письме, в связи с чем "данная сделка неизбежно приведет к ограничению конкуренции на российском потребительском рынке кофе, что существенно повышает риски картельного сговора и роста цен". И, наконец, на такую покупку не было всех необходимых разрешений, считают в ОПИ.

"Вопреки установленным указом президента РФ обязательным требованиям, резидент и лицо иностранного государства, совершающего недружественные действия, осуществили сделку, влекущую за собой возникновение права собственности на недвижимое имущество (в данном случае – сделку, направленную на приобретение резидентом недвижимого имущества у лица иностранного государства, совершающего недружественные действия), – без разрешения, выдаваемого правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ", — подчеркивают в ОПИ.