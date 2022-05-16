МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Группа "Черкизово", один из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в России, приобрела у финской Atria бизнес быстрого питания ООО "Сибилла Рус" (Sibylla), говорится в сообщении группы. В Atria добавили, что сумма сделки составила около 8 миллионов евро. Reebok нашел покупателя на свой бизнес в России

"ООО "АПК "Михайловский" (входит в Группу "Черкизово") получило предварительное согласие Федеральной антимонопольной службы на приобретение у финской Atria ООО "Сибилла Рус", — говорится в сообщении.

В сделку вошли контракты на поставку продукции в 4,4 тысячи точек быстрого питания в России и в странах СНГ, а также оборудование и рецептуры. Бренд Sibylla в сделку не вошел. В сообщении отмечается, что сделка отвечает стратегии "Черкизово" по дальнейшему увеличению своего присутствия в канале "фудсервис".

"Atria продала свой бизнес быстрого питания ООО "Сибилла Рус" дочерней компании общества с ограниченной ответственностью "Агрокомплекс Михайловский", входящего в группу "Черкизово". Цена покупки составляет приблизительно 8 миллионов евро и не включает бренд Sibylla", — сообщила в свою очередь финская компания.

ООО "Сибилла Рус" компания специализируется на продаже готовых решений для производства и реализации продукции быстрого питания (хот-доги, бургеры, тортильи и т.д.) под брендом Sibylla в заведениях, работающих в формате shop in shop ("магазин в магазине"). Чистые продажи компании в 2021 году превысили 3 миллиарда рублей, а в натуральном выражении составили более 10 тысяч тонн. Продукция поставляется в 4,4 тысячи точек, из которых 3,8 тысяч находятся в разных регионах России, остальные — в странах СНГ. Преимущественно они распложены на АЗС и в местах проведения досуга — например, парки и стадионы.

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки, и является крупнейшим в РФ производителем комбикормов. Основной акционер — семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева; испанской Grupo Fuertes принадлежит 8% компании, free float составляет порядка 2,4%.