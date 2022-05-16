МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Финская деревоперерабатывающая Stora Enso продала три завода по производству гофроупаковки в РФ местному руководству, сообщила компания. "Черкизово" купила сеть быстрого питания Sibylla

В конце апреля финский гигант сообщал, что продал свои лесопильные заводы в России местному руководству.

"Stora Enso продала три своих завода по производству гофроупаковки в России. Луховицкий, Арзамасский и Балабановский упаковочные заводы компании были переданы местному руководству", — говорится в сообщении Stora Enso.

На продаваемых предприятиях работает около 620 человек, а общая годовая мощность составляет 395 миллионов кубометров гофроупаковки в основном для бакалеи, товаров для дома, кондитерских изделий и кормов для домашних животных на внутреннем российском рынке, уточняет компания.