МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. McDonald's в связи с уходом с российского рынка может продать бизнес одному из собственных крупных франчайзи; если стандарты обслуживания не изменятся, сеть сможет со временем вернуться к прежнему доходу, сообщил РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. McDonald's объявил об уходе из России

McDonald's после более чем 30 лет работы в РФ сообщил в понедельник, что принял решение уйти с российского рынка и начал продажу бизнеса. Компания намерена инициировать процесс, влекущий за собой прекращение использования названия, логотипа, брендинга и меню "Макдоналдс", но продолжит сохранять право на свои товарные знаки в России. Ранее, 8 марта, компания сообщила о временном закрытии в РФ 850 ресторанов.

"Скорее всего, теоретически, компанию могут продать какому-то собственному крупному франшизеру, а далее вопрос будет в том, какой ребрендинг и так далее. Новому владельцу придется заново вкладываться в рекламу, предстоит поддерживать стандарты обслуживания, питания, заново начинать работать с поставщиками", — считает Бухаров.

"Далее — ребрендинг: вероятнее всего, сменится вывеска, но, если качество еды, технологии приготовления, скорость обслуживания останутся прежним, к новому заведению привыкнут через какое-то время. И даже если определенный спад по выручке произойдет, все потом восстановится", — добавил он.

Как заметил собеседник агентства, по сути можно не менять меню, оставить рецептуры, которые не являются чем-то уникальным. Изначально маркетинговая стратегия McDonald's была основана на том, что это ресторан с простой едой для детей, которые могли бы комфортно провести время с родителями, заметил он.