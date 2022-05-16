МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Франчайзи могут работать в России под брендом Эксперт рассказал, кому McDonald's может продать бизнес в России

McDonald's после более чем 30 лет работы в РФ сообщил в понедельник, что принял решение уйти с российского рынка и начал продажу бизнеса. Компания намерена инициировать процесс, влекущий за собой прекращение использования названия, логотипа, брендинга и меню "Макдоналдс", но продолжит сохранять право на свои товарные знаки в России. Ранее, 8 марта, компания сообщила о временном закрытии в РФ 850 ресторанов.

"Договор коммерческой концессии, который заключён у McDonald's с франчайзи, не предполагает одностороннего отзыва названия. В этой ситуации франчайзи могут упереться и работать под брендом McDonald's, отказавшись что-либо менять. И им это будет выгодно, потому что, как показала практика, франчайзи сейчас очень неплохо зарабатывают, забрав значительную часть освободившегося потока от закрытых McDonald's", — объяснил Миронов.

"Новому владельцу компании придётся договариваться с франчайзи на изменение названия и работу под его брендом. Но это будет возможно только в добровольном порядке, при создании определённых, экономически выгодных условий для того, чтобы франчайзи пошли навстречу. Попытку решить с ними вопрос в суде я считаю провальной: российский суд точно встанет на сторону франчайзи", — добавил омбудсмен.

При этом, по его словам, торговые центры при перезаключении договора на аренду, скорее всего, изменят экономические условия для новой компании, которая придет на место McDonald's в России, и ей придется платить больше.

Миронов отметил, что у новой компании не будет проблем с помещениями, которые находятся в собственности McDonald's, а вот с теми, которые находятся в аренде, могут возникнуть сложности, особенно если в договоре жестко прописано, что там должен находится именно McDonald's. "Те же торговые центры сдавали свои помещения именно McDonald's, как необходимому им якорю. Здесь, во всех этих ТЦ, у McDonald's достаточно льготные условия, основанные на договоре, где они платят только процент, а не ставку", — написал омбудсмен.

"Где-то с торговыми центрами удастся договориться, возможно даже в большинстве торговых центров. Но, в любом случае, ТЦ, при перезаключении данного договора, изменят экономические условия и однозначно включат штрафные санкции. То есть, новой компании прийдется за это заплатить, и немало", — указал он.