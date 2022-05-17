МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Почти 40 российских фирм борются за размораживание своих активов в Польше. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita.

Главе Государственной налоговой администрации (KAS) поступило 55 заявлений от действующих в Польше российских компаний, касающихся размораживания замороженных ранее финансовых средств и активов. Их внесли 37 субъектов из санкционного списка главы МВД. Россиян предупредили о "ловушке" для доллара до конца мая

В конце апреля Польша ввела собственные санкции в отношении 50 российских физических и юридических лиц, среди которых "Газпром", "Новатэк", "Акрон". Данный список ведет министерство внутренних дел и администрации, он пополняется решением главы ведомства.

"Мы не можем ни отправить товар, который был куплен у нас и оплачен до санкций, ни вернуть деньги сотням клиентов. Пострадали и сотрудники", — объяснил представитель одной из крупных компаний, попавших под санкции.

Как пишет Rzeczpospolita, фирмам, попавшим под санкции, были не только заморожены счета, но также все поставщики услуг немедленно разорвали с ними договора. Это касается, в частности, почты, лизинга автомобилей, интернет-провайдеров, медицинских страховок.

В KAS отметили, что "каждое такое дело будет рассматриваться индивидуально. В тех случаях, когда заморозка средств имеет влияние на выплату заработной платы работникам или оказание медицинских услуг, финансируемых этим субъектом, средства могут подлежать разморозке на условиях, установленных законом".