С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — ПРАЙМ. Ускорение и упрощение закупок лекарств и медизделий позволяет оперативно обновлять запасы препаратов в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Иностранные производители лекарств не покидают Россию

"Ускорение и упрощение закупок лекарственных препаратов и медицинских изделий, в том числе путем закупки у единственного поставщика, позволит и позволяет нам сегодня уже оперативно обновить оборудование и запасы лекарственных препаратов", — сказал Мурашко на Российском фармацевтическом форуме.

Он отметил, что для упрощения доступа на рынок необходимых лекарств и медицинских изделий на федеральном уровне были приняты необходимые документы, которые позволяют ускорить государственную регистрацию препаратов и упростить процедуру внесения изменений в регистрационное досье. Кроме того, для поставщиков установлены предельные сроки отгрузки аптекам лекарственных препаратов, уточнил министр.

"Для контроля лекарственного обеспечения граждан, а также мониторинга риска возникновения дефектуры лекарственных препаратов совместно с правительством Российской Федерации разрабатывается информационно-аналитическая система по принципу управления инцидентом, которая позволяет осуществить мониторинг рисков с возможностью, в том числе, визуализации показателей путем сопоставления между собой данных из различных источников в разрезе субъектов РФ с углублением до уровня, при необходимости, отдельных организаций, участвующих в программе государственных гарантий", — пояснил Мурашко.

По его словам, доступ к этой системе позволяет фактически управлять и прогнозировать те или иные ситуации с лекарственным обеспечением. В определенных ситуациях рассчитываются индексы поступления лекарств на рынок, что позволяет профилактировать дефицит, добавил министр.