МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. "Европозамещение" в стройотрасли России завершится к концу 2022 года, считает глава девелоперской группы "Основа", руководитель ассоциации "Национальное объединение производителей строительных материалов и строительной индустрии" Александр Ручьев. В МИД России рассказали о развороте страны на Восток

По его словам, прежде всего у российских строителей возникли сложности с поставкой лифтов, насосных и слаботочных систем.

"Однако наши предприниматели поехали в Китай и обнаружили, что там тоже есть жизнь и там весьма высокотехнологичный уклад", — отметил застройщик.

Ручьев подчеркнул, что лифты китайского производства "даже качественнее, чем европейские". "Мы, как рынок, будем потеряны для тех европейских производителей, которые уйдут из России", — считает он.

При этом девелопер обратил внимание на то, что при поставке продукции из Китая и Турции, которая также активно участвует в "европозамещении", удлиняются логистические цепочки — с одной до четырех-пяти недель.

Кроме того, указал он, в планы китайских и турецких поставщиков не входит локализация своего производства в России. По мнению девелопера, для развития российских производств в области стройматериалов, правительству стоит разрешить бизнесу тратить чистую прибыль, например, на создание собственных предприятий.