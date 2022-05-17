Twitter подал предварительное заявление по продаже соцсети Илону Маску
Twitter: компания подала заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США о продаже соцсети Маску
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Соцсеть Twitter подала предварительное заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о продаже соцсети Илону Маску, стремится завершить сделку в кратчайшие сроки, говорится в пресс-релизе Twitter.
"Компания Twitter сегодня объявила о подаче предварительного заявления в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в связи с ранее объявленным соглашением о приобретении Twitter Илоном Маском за 54,2 доллара за акцию", — говорится в сообщении.
"Twitter стремится завершить сделку по согласованной цене и на согласованных условиях в кратчайшие сроки", — добавляет компания.