МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Соцсеть Twitter подала предварительное заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о продаже соцсети Илону Маску, стремится завершить сделку в кратчайшие сроки, говорится в пресс-релизе Twitter. СМИ: Маск планирует продать акции SpaceX для оплаты сделки по Twitter

"Компания Twitter сегодня объявила о подаче предварительного заявления в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в связи с ранее объявленным соглашением о приобретении Twitter Илоном Маском за 54,2 доллара за акцию", — говорится в сообщении.

"Twitter стремится завершить сделку по согласованной цене и на согласованных условиях в кратчайшие сроки", — добавляет компания.