МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Выручка МТС по МСФО в первом квартале 2022 года выросла на 8,5% — до 134,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Акции МТС взлетели на новостях о дивидендах

Скорректированная OIBDA увеличилась на 2% — до 56,5 миллиарда рублей. Чистая прибыль (без учета неденежных показателей: курсовых разниц и операций с деривативами) снизилась на 81,6% — до 3,9 миллиарда рублей.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на показатель (чистой прибыли — ред.) оказало негативное влияние увеличение затрат на финансирование в условиях более высоких процентных ставок; увеличение показателя износа и амортизации, отражающих недавнюю интенсивность капитальных вложений, а также… переоценка ценных бумаг в текущих макроэкономических условиях", — говорится в сообщении.

Выручка от продажи оборудования и аксессуаров в первом квартале 2022 года составила 13,8 миллиарда рублей, что на 10,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Капзатраты компании за отчетный период в годовом выражении увеличились на 27,2%, до 37,3 миллиарда рублей. Чистый долг на конец первого квартала составил 431 миллиард рублей, увеличившись на 27% к аналогичному периоду 2021 года. Абонентская база оператора в России на конец первого квартала 2022 года составила 80 миллионов абонентов.

МТС — крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер — АФК "Система" Владимира Евтушенкова. Общая доля АФК "Система" и ее дочерних предприятий в капитале МТС составляет 42,085% от общего объема обыкновенных акций компании. Эффективная доля владения АФК "Система" в МТС составляет 49,94%.