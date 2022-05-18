МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Минфин России совместно с участниками рынка работает над решением проблемы с выплатами по еврооблигациям российских компаний — есть несколько потенциальных вариантов, которые смогут заработать, сообщил директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков. Минфин США назвал незаконной поддержку Украины за счет российских активов

Ряд компаний из России столкнулся с техническими трудностями при выплатах по своим еврооблигациям из-за введенных западных санкций — платежи зачастую не проводятся иностранными платежными агентами и замораживаются. "Не могу сказать или похвастаться, что есть идеальный какой-то вариант решения этого вопроса, но есть несколько потенциальных вариантов, которые, как мы считаем, смогут заработать", — подчеркнул он на конференции "Финансовые продукты для розничных инвесторов: оседлать кризис".

"У нас есть несколько проблем и задач, которые мы пытаемся решить совместно с Центральным банком, Минэкономразвития и другими участниками. В первую очередь это, конечно, проблема с выплатами по еврооблигациям российских компаний, которые застревают на счетах Euroclear и не доходят до российских инвесторов", — уточнил Чебесков.

По его словам, это довольно большая проблема как для управляющих компаний, так и для страховых, НПФ, в какой-то степени для физлиц тоже. "Огромные деньги застряли на счетах Euroclear, которые наши компании выплатили, а иностранная биржевая инфраструктура не пропускает назад нашим инвесторам", — отметил он.

"В связи с этим мы пытаемся найти различные механизмы, как этот вопрос урегулировать. Уже некая практика была наработана, как и теоретические подходы, так и практические. Мы как бы подталкиваем компании к тому чтобы они экспериментировали с разными подходами, подталкиваем в том числе решениями подкомиссии, которая создана правительством по выдаче разрешений по различным сделкам, которые запрещены указом президента", — сказал чиновник

По его словам, одним из решений подкомиссии, например, было то, что интересы российских инвесторов должны быть удовлетворены при выплате и обслуживании внешнего долга российскими компаниями. "По сути, таким образом мы подталкиваем компании, чтобы они думали не только про свою финансовую стабильность, что несомненно очень важно, но и также думали про инвесторов, которые не получают свои деньги", — сказал он.