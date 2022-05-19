МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Государственна информационная система "ЭРА-ГЛОНАСС" зафиксировала снижение аварийности на дорогах в РФ с начала 2022 года, средняя доля вызовов, требующих реагирования экстренных служб, снизилась почти на треть — до 0,8% с 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "ГЛОНАСС" (оператор системы). В России начались испытания перспективного модема для спутниковой связи

"Аварийность на российских дорогах с 1 января по 15 мая 2022 года снижается по отношению к аналогичному периоду прошлого года. С ростом числа автомобилей, подключенных к системе "ЭРА-ГЛОНАСС" с 15 мая 2021 года по 15 мая 2022 года, на 23% (+1,6 миллиона транспортных средств) сокращается средняя доля вызовов, требующих реагирования экстренных служб, от общего количества сообщений: с 1,1% в 2021 году до 0,8% в 2022 году", — сообщили в компании.

На сегодняшний день в "ЭРА-ГЛОНАСС" зарегистрировано более 8,6 миллиона автомобилей. С 2015 года — начала работы системы — контакт-центр АО "ГЛОНАСС" принял более 20,7 миллиона вызовов. Экстренные вызовы поступают чаще 3 секунд. Более 206 тысяч тревожных сигналов потребовали реагирования оперативных служб для оказания помощи пострадавшим в ДТП, включая вызовы с автоматической активацией, когда автомобилисты и пассажиры не смогли самостоятельно вызвать помощь, рассказали в АО "ГЛОНАСС".

"ЭРА-ГЛОНАСС" сопряжена с "Системой-112" в 79 из 85 регионов России. Информационное взаимодействие систем обеспечивает доведение информации о происшествии в течении 19 секунд", — подчеркнули в компании.

Помимо этого, наличие в автомобиле системы вызова экстренных служб, подключенной к "ЭРА-ГЛОНАСС", делает доступной дополнительную услугу — "Помощь на дороге". При нажатии на кнопку SOS автомобилисты могут запросить техническую или сервисную помощь на месте, вызвать эвакуатор и заказать доставку топлива. Количество подобных вызовов на сегодняшний день превысило 35 тысяч, добавили в АО "ГЛОНАСС".