МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Проект поправок к КоАП РФ предполагает увеличение отсрочки на выплату штрафов для бизнеса с одного до шести месяцев, а также замену административного штрафа предупреждением для всех предпринимателей, а не только для МСП, сообщает Минюст в четверг. Мишустин запустил программу льготного кредитования для бизнеса

Сегодня премьер РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство одобрило законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Изменения направлены на "либерализацию административной ответственности за правонарушения в сфере предпринимательской деятельности".

"В частности, предлагается распространить правило о замене административного штрафа предупреждением на все субъекты административных правонарушений (в настоящее время данная норма действует только в отношении малого и среднего бизнеса, а также некоммерческих организаций)", — говорится в сообщении.

Также предлагается "увеличить с одного до шести месяцев срок отсрочки исполнения постановления о назначении административного наказания, в том числе в виде административного штрафа".

Кроме того, уточняют в Минюсте, проект вводит новеллы о возможности уплаты административного штрафа с 50-процентной скидкой за совершение любого административного правонарушения, выявленного в ходе государственного или муниципального контроля (надзора).

Также вносится предложение запретить рассматривать административное дела о правонарушении тому госслужащему, который проводил проверку и собственно возбудил дело по ее итогам.

"Реализация законопроекта позволит существенно снизить административную нагрузку на бизнес и нивелировать воздействие экономических санкций на российское предпринимательское сообщество", — подчеркивается в релизе.