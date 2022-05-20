МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Пытаясь смыть с автомобиля следы от тополиных почек народными средствами, можно испортить лакокрасочное покрытие, предупредил в интервью радио Sputnik автоэксперт, основатель компании Fresh Аuto Денис Мигаль. Эксперты опасаются роста угонов автомобилей на запчасти

В конце весны и в начале лета российские автомобилисты сталкиваются с тем, что на их машины в большом количестве падают почки деревьев, в частности, тополиные. Смола, которой они покрыты, может оставлять трудноудаляемые следы на поверхности автомобиля.

"Почки деревьев, которые упали на машину и оставили след, надо оттирать специальными средствами. Все попытки самостоятельно какими-то спиртосодержащими веществами убрать эти загрязнители приводят к нескольким проблемам. Во-первых, можно повредить лак и банально поцарапать машину. Во-вторых, при некоторой реакции компонентов спиртосодержащих жидкостей с краской эта смола с почек деревьев проникает еще глубже, что только ухудшает ситуацию", – сказал Мигаль.

Он добавил, что лучше не пытаться смыть следы тополиных почек с машины самостоятельно, а обратиться к профессионалам.

"Я рекомендую очищать от почек машину на специализированных мойках. Там профессионалы регулярно занимаются удалением таких следов. Еще можно не допустить появления следов от почек. Для этого достаточно мыть машину раз в неделю весной и в начале лета, чтобы вовремя смывать почки – до образования следов. Ну, и оставлять машину под тополями я бы не рекомендовал", – отметил эксперт.