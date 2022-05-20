МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. По сообщению СМИ, бывший президент США Дональд Трамп выплатил штраф в 110 тысяч долларов за то, что не предоставлял суду документы, которые от него требовали во время расследования о его бизнесе. Суд отклонил иск Трампа к Twitter

Представитель генпрокуратуры Нью-Йорка заявил, что экс-лидер страны все еще должен представить дополнительные документы, чтобы решение о несоблюдении норм права было отменено.

В конце апреля суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в неуважении к инстанции и обязал выплачивать по 10 тысяч долларов в сутки за отказ представить документы, запрошенные по делу о Trump Organization, затем сумма выросла до 110 тысяч долларов. Бывший президент пытался оспорить решение, но его жалобу отклонили.

Генпрокуратура США во главе с Летицией Джеймс выясняет, нарушила ли компания Трампа закон, указав низкую стоимость в отчетах для налоговых инспекторов, но используя высокую, чтобы получить налоговые льготы и произвести впечатление на кредиторов. В связи с этим рассматривается возможность подачи иска, а большое жюри присяжных решает, есть ли основания для предъявления уголовных обвинений.

Трамп называет это расследование "охотой на ведьм" и объясняет его политическими мотивами.