Ассошиэйтед Пресс: Трамп выплатил штраф в 110 тысяч долларов за "неуважение" к суду Нью-Йорка
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. По сообщению СМИ, бывший президент США Дональд Трамп выплатил штраф в 110 тысяч долларов за то, что не предоставлял суду документы, которые от него требовали во время расследования о его бизнесе.
Представитель генпрокуратуры Нью-Йорка заявил, что экс-лидер страны все еще должен представить дополнительные документы, чтобы решение о несоблюдении норм права было отменено.
В конце апреля суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в неуважении к инстанции и обязал выплачивать по 10 тысяч долларов в сутки за отказ представить документы, запрошенные по делу о Trump Organization, затем сумма выросла до 110 тысяч долларов. Бывший президент пытался оспорить решение, но его жалобу отклонили.
Генпрокуратура США во главе с Летицией Джеймс выясняет, нарушила ли компания Трампа закон, указав низкую стоимость в отчетах для налоговых инспекторов, но используя высокую, чтобы получить налоговые льготы и произвести впечатление на кредиторов. В связи с этим рассматривается возможность подачи иска, а большое жюри присяжных решает, есть ли основания для предъявления уголовных обвинений.
Трамп называет это расследование "охотой на ведьм" и объясняет его политическими мотивами.
https://1prime.ru/business/20220520/836949302.html