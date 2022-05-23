Американская сеть кофеен Starbucks уходит с российского рынка
Сеть кофеен Starbucks окончательно уходит из России
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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks окончательно уходит с российского рынка, следует из пресс-релиза компании.
"Starbucks приняла окончательное решение выйти (из России — ред.) и более не присутствовать на рынке под этим брендом", — говорится в сообщении компании.
В начале марта компания объявила о приостановке деятельности в России и закрытии своих кофеен.
В то же время Starbucks отмечает, что в течение шести месяцев будет выплачивать зарплату своим двум тысячам сотрудников в России, а также предоставлять им помощь в переходе на другие позиции за пределами компании.
Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет сетью из более чем 32 тысяч кофеен по всему миру.