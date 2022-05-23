МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks окончательно уходит с российского рынка, следует из пресс-релиза компании. Юрист объяснила, можно ли не платить кредит, если банк уходит из России

"Starbucks приняла окончательное решение выйти (из России — ред.) и более не присутствовать на рынке под этим брендом", — говорится в сообщении компании.

В начале марта компания объявила о приостановке деятельности в России и закрытии своих кофеен.

В то же время Starbucks отмечает, что в течение шести месяцев будет выплачивать зарплату своим двум тысячам сотрудников в России, а также предоставлять им помощь в переходе на другие позиции за пределами компании.

Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет сетью из более чем 32 тысяч кофеен по всему миру.