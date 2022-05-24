ЛОНДОН, 24 мая — ПРАЙМ. Настроения в секторе розничной торговли в Великобритании ухудшились самыми быстрыми темпами с ноября 2020 года, а инвестиционные намерения на предстоящий год находятся на самом низком уровне с ранних стадий пандемии COVID-19 в мае 2020 года, следует из ежеквартального исследования Конфедерации британской промышленности (CBI) в сфере розничной торговли. Рост цен на продукты в Британии за три месяца достиг максимума за 13 лет

Несмотря на то, что розничный бизнес в Великобритании сообщил в мае о среднем уровне продажах для этого времени года, ожидается, что в следующем месяце он снова упадет ниже сезонных норм.

"Ритейлеры ожидают, что их бизнес-ситуация ухудшится в ближайшие три месяца (-13%), что является самым быстрым падением настроений с ноября 2020 года. Ритейлеры ожидают меньших капитальных затрат в ближайшие 12 месяцев по сравнению с предыдущим аналогичным периодом (-34%) – это самые слабые инвестиционные намерения с мая 2020 года", — отметили в CBI.

Также указывается, что объемы интернет–продаж за год до мая упали самыми быстрыми темпами за всю историю наблюдений с 2009 года (-59%).

В опросе CBI приняли участие 126 компаний, в том числе 56 ритейлеров.

"Несмотря на то, что розничные продажи в мае вернулись к своему среднему показателю для этого времени года, перспективы сектора ухудшились из-за высокой инфляции и более широкой экономической неопределенности. В результате ритейлеры в наибольшей степени с мая 2020 года ограничивают свои инвестиционные планы на предстоящий год", — сказал главный экономист CBI Мартин Сарториус.

По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%.