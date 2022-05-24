БЕРЛИН, 24 мая — ПРАЙМ. Почти 40% фирм в ФРГ подняли цены на продукцию, ещё 34% хотят это сделать в связи с ростом стоимости сырья и энергоносителей, говорится в опросе германской торгово-промышленной палаты (DIHK). МИД Германии уверен, что страны ЕС вскоре согласуют шестой пакет санкций

По информации ТПП, в опросе приняли участие почти 25 тысяч фирм и компаний из самых разных сфер деятельности. Только 15 процентов опрошенных не смогут возмещать собственные убытки за счёт клиентов, ещё шесть процентов пока не определились с решением.