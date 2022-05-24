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2022
https://1prime.ru/business/20220524/836972239.html
Торгово-промышленная палата Германии сообщила о повышении цен бизнесом
Бизнес
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. Почти 40% фирм в ФРГ подняли цены на продукцию, ещё 34% хотят это сделать в связи с ростом стоимости сырья и энергоносителей, говорится в опросе германской торгово-промышленной... ПРАЙМ, 24.05.2022
бизнес, экономика, новости, германия, повышение цен, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Берлин
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БЕРЛИН, 24 мая — ПРАЙМ. Почти 40% фирм в ФРГ подняли цены на продукцию, ещё 34% хотят это сделать в связи с ростом стоимости сырья и энергоносителей, говорится в опросе германской торгово-промышленной палаты (DIHK).
По информации ТПП, в опросе приняли участие почти 25 тысяч фирм и компаний из самых разных сфер деятельности. Только 15 процентов опрошенных не смогут возмещать собственные убытки за счёт клиентов, ещё шесть процентов пока не определились с решением.