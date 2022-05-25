МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. В России могут ввести дополнительный сбор с авиапассажиров при оформлении билетов, пишут "Известия". Туристов научили способу вернуть деньги за невозвратный билет

По данным издания, Минтранс совместно с АО "ТКП" (бывшая "Транспортная клиринговая палата") и госпоркорацией "Ростех" обсуждают создание в России резервного фонда поддержки авиапассажиров.

Средства фонда планируется тратить на выполнение обязательств перевозчиков перед пассажирами в случае форс-мажоров. Например, если авиакомпания обанкротится, ее клиентов смогут посадить на другие рейсы или вернуть им деньги за несостоявшийся перелет.

При этом фонд планируется создать не за счет бюджетных средств.

"Представляется необходимым установить сбор, взимаемый с пассажиров при оформлении билетов", — сказано в письме вице-президента ТКП Алексея Шубенкова в Минтранс.

Как утверждается, это не приведет к увеличению стоимости авиабилетов, так как новый платеж "будет формироваться за счет перераспределения сборов, установленных действующим законодательством РФ".

В настоящее время в цене билета учитываются аэропортовый, топливный, сервисный сборы. Также взимаются сборы за обслуживание и безопасность пассажиров, за обслуживание самолетов в аэрохабах, за предоставление навигационных услуг диспетчеров.

По словам двух источников в авиаотрасли, размер сбора пока не определен, обсуждается величина в диапазоне от 70 до 250 рублей с одного перелета. Часть платежа может пойти не в бюджет будущего фонда, а будет перечислена оператору системы за оказание услуги.