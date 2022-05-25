МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Компании Samsung и Apple продолжают подавать заявки на документы для продажи своей техники на рынках Евразийского экономическоо союза (ЕАЭС), несмотря на прекращение поставок в Россию. Об этом сообщает газета "Коммерсант". СМИ: Samsung обсуждает возможность повышения цен на чипы

По данным изданния, российское подразделение южнокорейской Samsung Electronics ("Самсунг Электроникс Рус Компани", СЭРК) до 19 мая числилось в реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии Росаккредитации заявителем в документах на телефоны, мониторы, телевизоры и другую бытовую технику, в том числе еще не выпущенную. С начала месяца на СЭРК было зарегистрировано 12 сертификатов и 22 декларации. В частности, компания оформила декларация на пока недоступный в Европе телефон Galaxy A13 5G и на еще не анонсированные модели, которым сайт SamMobile дал названия Galaxy A04 и A13s. Их испытания проходили 16 мая в центре №300 "Ростест-Москва".

Заявителем в декларациях 10 — 21 марта на компьютер Mac Studio, монитор Studio Display и прочие также оказалось российское подразделение американской Apple ("Эппл Рус"). Испытания iPhone SE третьего поколения в версии для рынков ЕАЭС проходили в испытательном центре российского НИИ Радио, узнало издание.

Сертификаты и декларации о соответствии действуют на территории всего ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия), подчркнул "Коммерсант".