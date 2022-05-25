МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Объем перевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг" в течение трех лет может вырасти в два раза — до 30 миллионов тонн с нынешних 15 миллионов, а в течение пяти лет — до 50 миллионов тонн. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. В Белоруссии заявили об ограничении Литвой перевозки продукции с июня

"Объем перевозок (по коридору "Север–Юг" — ред.) сегодня составляет порядка 15 миллионов тонн, которые в течение ближайших трех–пяти лет могут вырасти до 30 миллионов и до 50 миллионов тонн перевозок", — отметил чиновник в ходе Ирано-российского торгового форума.

По словам Новака, речь идет о развитии западного и восточного коридоров, а также Каспийского маршрута.