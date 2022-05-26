МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Вступление в силу американских санкций против группы ГАЗ приведет к тому, что компания не сможет продолжать сборку машин Volkswagen на своей площадке в Нижнем Новгороде, пишет "Коммерсант". Volkswagen рассказал о планах работы в России

ГАЗ попал под американские санкции еще в 2018 году, с 25 мая вынужден будет столкнуться с их последствиями. Минфин США на фоне спецоперации на Украине не продлил отсрочку по вступлению санкций в силу.

Как отмечается, вступление санкций в силу сразу скажется на сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на конвейере ГАЗа в Нижнем Новгороде. В 2017 году, еще до введения санкций, контракт был продлен до 2025 года, но теперь VW будет вынужден его разорвать.

В Нижнем Новгороде выпускались Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq и Karoq, а также Octavia, в Калуге — Volkswagen Tiguan, Polo и Skoda Rapid.

Пока Volkswagen не объявил об уходе с рынка, но собеседники издания в отрасли отмечают, что держать заводы в простое и содержать штат сотрудников бесконечно невозможно.

В группе ГАЗ заявили, что будут действовать исходя из последующих решений Volkswagen, приоритетом является социальная защищенность сотрудников.

Также, как отмечается, у компании есть собственные аналоги или их разработки для продолжения выпуска как минимум части модельного ряда.