МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль китайского производителя компьютерной техники Lenovo, приходящаяся на акционеров компании, по итогам 2021-2022 финансового года (завершился 31 марта) составила рекордные 2,03 миллиарда долларов, что в 1,7 раза больше в годовом выражении, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 15,77 доллара против 8,91 доллара годом ранее.

Выручка Lenovo поднялась на 18% — до 71,618 миллиарда долларов.

Чистая прибыль Lenovo, приходящаяся на акционеров компании, по итогам четвертого квартала финансового года составила 412 миллионов долларов после прошлогодних 260 миллионов. Разводненная прибыль на акцию за отчетный квартал составила 3,2 доллара против 1,94 доллара годом ранее. Выручка Lenovo достигла 16,694 миллиарда долларов, что на 7% больше в годовом выражении.

Lenovo Group Ltd. была основана в Пекине в 1984 году. Компания специализируется на производстве ПК, телефонов, серверов, рабочих станций, планшетов и иной потребительской техники.