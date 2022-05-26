МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Отключение на территории России серверов Google Global Cache, применяемых для ускорения загрузки контента, может привести к ухудшению качества предоставляемых компанией Google услуг. Однако работа YouTube в России не будет приостановлена. Об этом заявил ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. СМИ: Google отключит в России часть ускоряющих загрузку контента серверов

Ранее в среду в СМИ появилось сообщение о расторжении компанией контрактов на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки контента в приложениях, в том числе на платформе YouTube. Глава юридической компании "Ордерком" Дмитрий Галушко подтвердил отключение Google Global Cache. По его словам, уведомления получили несколько операторов связи, в том числе оренбургский провайдер "Радиосвязь".

"Нагрузка на российских провайдеров, в частности магистральных, вырастет, потому что кеширующие сервера позволяли сократить "плечо" передаваемых данных. Если раньше, смотря YouTube, вы подключались к ближнему серверу, который мог находиться в Новосибирске, Москве, Петербурге, то сейчас вам придется подключаться к зарубежному, скорее всего европейскому, серверу. Да, это будет означать ухудшение для потребителей качества услуги, в частности, более медленную загрузку контента", — разъяснил Муртазин.

По мнению аналитика, Google постепенно будет сворачивать российские активы, особенно это касается финансовых аспектов.

"Размещение серверов Google на территории России требует их оплаты. Учитывая, что сегодня плата из-за рубежа затруднена, компания старается избежать всех финансовых вопросов. Бесплатные сервисы останутся, никто не отключает YouTube и прочие платформы: они будут работать в рамках бесплатных возможностей, которые предусмотрела для них компания", — отметил Муртазин.