МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba по итогам 2021-2022 финансового года, завершившегося 31 марта, уменьшилась на 67% и составила 7,427 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании. Эксперт оценил последствия отключения Google Global Cache

Разводненная прибыль на одну обыкновенную акцию составила 0,45 доллара по итогам отчетного периода после 1,02 доллара годом ранее. Выручка Alibaba при этом составила 134,567 миллиарда долларов, что на 19% больше показателя за предшествовавший финансовый год.

Чистый убыток компании в четвертом квартале фингода составил 2,562 миллиарда долларов после убытка в 836 миллионов годом ранее. Разводненный убыток, приходящийся на одну обыкновенную акцию, составил 0,12 доллара против 0,11 доллара за четвертый квартал прошлого фингода. Выручка в отчетном периоде увеличилась на 9%, достигнув 32,188 миллиарда долларов. Компания связывает убыток в четвертом квартале прежде всего со снижением котировок акций компаний, в которые инвестировала.

"В этом квартале мы добились хороших результатов… Наши постоянные инвестиции в стратегические инициативы обеспечили многообещающие темпы роста и повысили операционную эффективность", —приводятся в пресс-релизе слова финансового директора Alibaba Group Тоби Сю (Toby Xu)

Компания также прогнозирует, что в текущем финансовом году сможет сосредоточиться на обеспечении устойчивого роста доходов и оптимизации структуры операционных расходов для повышения общей доходности "в эти нестабильные времена".

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.