ЛОНДОН, 26 мая — ПРАЙМ. Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании начало расследование в отношении Google. Ведомство подозревает компанию в недобросовестных практиках в секторе стека маркетинговых технологий. Эксперт оценил последствия отключения Google Global Cache

"Стек рекламных технологий" представляет собой набор услуг, облегчающий продажу пространства для онлайн-рекламы между продавцами (поставщиками контента) и покупателями (рекламодателями). Как отмечается в заявлении британского регулятора, Google обладает очень сильными позициями на различных уровнях стека рекламных технологий, за которые он взимает плату как с издателей, так и с покупателей.

Из-за этого управление по защите конкуренции и рынкам проверяет три ключевых звена цепи, в каждой из которой Google владеет крупнейшим поставщиком услуг. Ведомство хочет выяснить, не противоречит ли практика компании принципам конкуренции.

Регулятор также обеспокоен тем, что американская корпорация могла использовать свой сервер и платформы для незаконной поддержки свои собственных сервисов обмена рекламой, дискриминируя при этом конкурентов, добавляется в сообщении.