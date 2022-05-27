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2022
https://1prime.ru/business/20220527/836995585.html
СМИ Украины сообщают об отправке на утилизацию обломков самолета "Мрия"
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Украинские СМИ публикуют видео того, как, по их утверждению, обломки самого большого транспортного самолета в мире Ан-225 "Мрия" отправляют с аэродрома на утилизацию. Госконцерн... ПРАЙМ, 27.05.2022
транспорт, бизнес, новости, украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Украинские СМИ публикуют видео того, как, по их утверждению, обломки самого большого транспортного самолета в мире Ан-225 "Мрия" отправляют с аэродрома на утилизацию.
Госконцерн "Укроборонэкспорт" 27 февраля сообщил, что Ан-225 "Мрия" уничтожен на аэродроме в Гостомеле под Киевом. Позднее официальный представитель украинского ГП "Антонов" Лариса Дроздова заявила, что на достройку "Мрии" потребуется от 700 миллионов до 1 миллиарда долларов.
Как сообщает украинское издание "Страна.ua", на видео, которые появились в сети, видно, как обломки "Мрии" увозят из аэропорта при помощи военной техники. Официального подтверждения о том, что обломки отправят именно на утилизацию, не появлялось.
Ан-225 "Мрия" — крупнейший в истории грузовой самолет с рекордной грузоподъемностью до 253,8 тонн. Создавался для нужд космической программы.