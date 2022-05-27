СКАДОВСК (Херсонская область), 26 мая — ПРАЙМ. Порт Скадовска в Херсонской области, имевший большой потенциал, был разрушен при украинской власти, но его работоспособность планируют восстановить к осени — тогда будет возможно отгрузка зерна, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации Скадовского района Сергей Швайко. В Кремле призывают Запад снять преграды для вывоза зерна с Украины

"Мы его доведем до ума. Все, что у нас не работает, мы починим и приведем в готовность. С осени уже можно будет загружать зерно и отправлять его", — сказал Швайко.

По словам главы района, работа порта давала большее количество рабочих мест. На территории работала дизельная электростанция, которая могла использоваться как альтернативный источник питания при авариях на основной линии электропередач. Также был построен элеватор, работали рыболовное хозяйство и завод по производству консервов.

"Зерно поставляли морским путем не только в СССР и Россию, но и в страны дальнего зарубежья. Вывозили пшеницу и рис. Осенью — знаменитые херсонские арбузы. Здесь весь Крым и ряд стран, включая Грузию, загружались песком. Краны работали круглосуточно", — добавил Швайко.

Собеседник агентства отметил, что работа морской гавани быстро сошла на нет с приходом украинской власти. Постепенно прекратилось и пассажирское судоходство между Скадовском, городами Крыма и Турцией.

"Все ушло на металлолом. Исчезли краны, рельсовые пути. Было судоходство … все было продано в течение нескольких лет. Порт потом перестал существовать как порт", — рассказал Швайко.