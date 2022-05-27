МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. X5 Group продлевает до конца июня отказ от штрафов за недопоставки для поставщиков, сообщил ритейлер. Мишустин призвал не допустить дефицита товаров в стране

"X5 Group приняла решение продлить до конца июня отказ от штрафов за недопоставки товаров по регулярным поставкам и поставкам для промо-акций, а также сокращенный до 5 рабочих дней срок рассмотрения цен", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что продление таких "мер поддержки" партнеров позволит сохранить непрерывность поставок "социально значимых" продуктов питания и других товаров в магазины группы.

X5 Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. На 31 марта под управлением компании находилось 19 479 магазинов. В состав компании входят магазины "Пятерочка", супермаркеты "Перекресток" и дискаунтеры "Чижик".