X5 Group до июля не будет штрафовать поставщиков за недопоставки
X5 Group продлевает до конца июня отказ от штрафов для поставщиков за недопоставки товаров
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. X5 Group продлевает до конца июня отказ от штрафов за недопоставки для поставщиков, сообщил ритейлер.
"X5 Group приняла решение продлить до конца июня отказ от штрафов за недопоставки товаров по регулярным поставкам и поставкам для промо-акций, а также сокращенный до 5 рабочих дней срок рассмотрения цен", — говорится в сообщении.
Компания отмечает, что продление таких "мер поддержки" партнеров позволит сохранить непрерывность поставок "социально значимых" продуктов питания и других товаров в магазины группы.
X5 Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. На 31 марта под управлением компании находилось 19 479 магазинов. В состав компании входят магазины "Пятерочка", супермаркеты "Перекресток" и дискаунтеры "Чижик".