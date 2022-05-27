МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Минпромторг предложил дать правительству РФ до 31 декабря 2022 года право в исключительных случаях не применять ответственность за нарушения требований маркировки, говорится в проекте закона, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Минпромторг не планирует вводить экспортные пошлины на металлы

"Часть 9 дополнить абзацем следующего содержания: "В связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера до 31 декабря 2022 года допускаются ввод в оборот, оборот и вывод из оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, без нанесения на них средств идентификации в случаях, установленных правительством Российской Федерации", — говорится в документе.

Правительство получит на этот период право в каждом отдельном случае принимать решение об ослаблении ответственности за нарушение требований маркировки, чтобы ответственность не применялась к добросовестным предпринимателям, рассказал агентству источник, близкий к разработке документа. Решения в отношении отдельных компаний будут приниматься специальной комиссией, каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что норма предоставит участникам оборота в сложившихся условиях возможность выстраивать новые экономические, производственные и логистические процессы.

Аналогичный механизм применялся в 2020 году для упрощенной маркировки лекарств — правительственная комиссия на базе Росздравнадзора в исключительных случаях давала возможность отдельным юридическим лицам не применять в полной степени требования к маркировке, если у них были объективные обстоятельства, временно не позволявшие исполнять в полной мере обязательства в сфере маркировки товаров средствами идентификации.

Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.