МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что давно не был в McDonald's, но обязательно хотел бы посетить ресторан после открытия сети под новым брендом. Новый McDonald's планирует открыться в России 12 июня

Новый McDonald's рассчитывает открыться в России 12 июня, обновленный бренд представят в ближайшее время, сообщали РИА Новости в пресс-службе компании.

"Макдональдс" ушел, пришел наш предприниматель. Я сто лет уже не был в "Макдональдсе", но после открытия хочется обязательно сходить, даже попробовать", — сказал Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ.

"Я думаю там даже будут те же самые Биг маки, только по-другому называться. Уверен, может даже и вкуснее будет. Может быть, каких-то импортных ингредиентов будет не доставать. Ну и что, у нас есть горчица, аджика. Это будет еще лучше. Это будет качественнее и экологичнее – это точно", — отметил министр. В Минпромторге рассказали, что будет с традиционными рецептами McDonald's

Ранее компания McDonald's сообщила, что продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров объявил о готовности ведомства оказывать российским собственникам активов McDonald's в стране все необходимое содействие в налаживании работы.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что рестораны McDonald's в столице заработают вновь, но уже под новым брендом. При поддержке московского правительства новый владелец сможет сохранить сложившуюся сеть точек быстрого питания, трудовой коллектив, привычное меню и стандарты обслуживания клиентов.