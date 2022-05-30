МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Девелопер ПИК не планирует возвращаться к физическому формату продаж и открывать для этого ранее закрытые офисы. Об этом заявил заместитель директора департамента продаж компании Роман Бальсевичус. Порядок регистрации недвижимости изменится в России через месяц

В разгар пандемии коронавируса в 2020 году ПИК закрыл все офисы продаж, с тех пор они не открывались, напомнил Бальсевичус.

"За все это время работы с закрытыми офисами мы реализовали и сделали 140 тысяч онлайн-сделок", — отметил директор на конференции "Единого ресурса застройщиков".

Возвращение компании к физическому формату офисов продаж не планируется. "Мы считаем, что это уже не эффективно", — подчеркнул представитель девелопера.